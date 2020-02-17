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تأسيس شركة لتجارة الألبسة والبياضات بكافة أنواعها في دمشق

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس “شركة الدانة غروب للاستثمارات” المحدودة المسؤولية في دمشق، ويحق لها تأسيس فروع بكافة محافظات القطر وخارجه، ويسهم بها كل من علي مازن الترزي، ودانا مازن الترزي.

وبحسب النظام الأساسي للشركة فإنها ستعمل في مجال الاستيراد والتصدير للمواد المسموح بها كافة، وتجارة الألبسة والبياضات بكافة أنواعها، والأقمشة، والأحذية والحقائب، والأحزمة ومستلزماتها واكسسواراتها والمشمعات والجلود الطبيعية والصناعية.

ويحق للشركة أيضاً العمل في تجارة الاكسسوارت والهدايا والعطورات وألعاب الأطفال، وتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة الحاسب والموبايلات واكسسوارتها، وتجارة السيارات وقطعها التبديلية، والإطارات، والمفروشات، والأثاث المكتبي والمنزلي، ومواد البناء والإكساء والديكور، والمواد الغذائية، والمنظفات.

ويوزع رأسمال الشركة بين أمل سامي حسين، بنسبة 50%، وهي ستتولى مهام رئيسة مجلس الإدارة، وكل من علي الترزي، ودانا الترزي، بنسبة 25% لكل منهما، وهما عضوان بمجلس الإدارة.


والمساهمان من عائلة الترزي هما ابنا رجل الأعمال السوري مازن سمير الترزي، وهو المدير والمؤسس لـ”الشركة الوطنية للطيران”، في سورية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ”شركة التنمية لخدمات النفط”، في لبنان، و”للمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع” في الكويت، وفي يناير 2019 أضافه “مجلس الاتحاد الأوروبي” إلى قائمة الشخصيات السورية التي تم فرض عقوبات اقتصادية عليها.