تأسيس شركة روسية سورية لأنظمة الحماية

صادقت ” وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ” على تأسيس “شركة القبة لأنظمة الحماية” المحدودة المسؤولية والتي تعود ملكيتها لشركتين سورية وروسية.

وبحسب النظام الأساسي للشركة ، فإنها ستعمل في مجال بيع وصيانة تجهيزات الحماية الهندسية الخاصة بالشركة أو المستوردة، وأعمال التركيب الكهربائية والإلكترونية والقيام بأعمال التصميم الفني والهندسي لحماية المجمعات والمنشآت بكافة أنواعها.

وستعمل الشركة التي مقرها ريف دمشق في مجال تركيب وصيانة وخدمة وسائل الحماية والسلامة من حرائق للمباني والمنشآت، والتصدير والاستيراد لمختلف أنواع بضائع الحماية وفق القوانين والأنظمة النافذة. وتملك “شركة القبة لأنظمة البناء” المحدودة المسؤولية 51% من رأسمال الشركة المحدثة، وتبلغ حصة “شركة راديو روبيج” المحدودة المسؤولية الروسية 49%.

وصادقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس 61 شركة خلال الشهر الأول من هذا العام، منها 47 محدودة المسؤولية و5 مساهمة، وبلغ رأسمال إحدى هذه الشركات مليار ليرة سورية.

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، فقد تم تسجيل نحو 600 شركة مساهمة جديدة مختلفة الأشكال والاختصاصات في سورية خلال 2018.





الاقتصادي