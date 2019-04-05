تأسيس شركة جديدة للطيران في سورية

وافقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس “شركة نايا للطيران” المحدودة المسؤولية في دمشق، برأسمال 500 مليون ليرة سورية.



وبحسب النظام الأساسي للشركة ، فإنها ستعمل في مجال النقل الجوي للركاب والبضائع والشحن الجوي من وإلى سورية، وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار وبيع الطائرات والتعامل بقطع التبديل اللازمة للطائرات.



كما ستعمل الشركة على تقديم الخدمات الأرضية للطائرات وأعمال المناولة الأرضية، وتسهيل خدمات العبور وتزويد الطائرات بالوقود وتقديم خدمة الإطعام والاستيراد والتصدير لجميع المواد المسموح بها، وتمثيل شركات ووكالات الطيران.

وتعود ملكية الشركة إلى ثلاثة مستثمرين هم فراس محي الدين البني ويملك 45% من أسهم الشركة، و بدر محي الدين البني 40%، بينما تملك رزان محي الدين البني 15%.

وتعمل شركة طيران خاصة واحدة حالياً في سورية هي “أجنحة الشام للطيران” التي انطلقت في 2007، إلى جانب شركة حكومية هي “مؤسسة الطيران العربية السورية”، المؤسسَة منذ 1946.

وتوجد العديد من شركات الطيران التي تسعى لمباشرة العمل خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تحصل حتى الآن على الترخيص النهائي للعمل.



الاقتصادي