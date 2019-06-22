تأسيس شركة إعمار لصهر المعادن في حمص

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس “شركة إعمار لصهر المعادن” المحدودة المسؤولية في حمص، برأسمال تأسيسي 50 مليون ليرة سورية.



وبحسب النظام الأساسي للشركة ، فإنها ستعمل على إقامة واستثمار مشروع لصهر فلزات الحديد المستوردة، وصهر السكراب المحلي والمستورد، وإنتاج حديد البيليت، وقضبان تسليح البناء المحلزن، والمقاطع المعدنية الصناعية، واستيراد وتصدير المواد المسموح بها.



وتعود ملكية الشركة لشريكين هما محمد وليد حميشو ويملك 33.3% من أسهم الشركة، و “شركة أساس للحديد” وتملك 66.7% من رأسمالها.



وبلغ عدد الشركات المرخص لها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار، 222 شركة متنوعة الاختصاصات منها شركات تجارة المواد الغذائية، وتجارة مواد البناء والإعمار، والمقاولات العامة، وشركات الاستيراد والتصدير، وشركات إقامة واستثمار المطاعم والفنادق والمشاريع السياحية، وشركات الحماية والهندسة، والسياحة والسفر، وشركات الخدمات النفطية والغاز الطبيعي، وشركات الدعاية، وشركات إقامة المشاريع التنموية وإنشاء المؤسسات التعليمية.



الاقتصادي