تأجيل تنفيذ اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة لخمسة أيام

أشارت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية حول اتفاق التسوية في بلدات الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، إلى تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، لمدة خمسة أيام.



وأوضحت المصادر أن التأجيل الطارئ يأتي لإتاحة الفرصة لاستكمال بعض النقاط اللوجستية المرتبطة بآلية تنفيذ الاتفاق، دون إعادة البحث بتفاصيله الجوهرية. وكان من المنتظر أن يبدأ اليوم إخراج الدفعة الأولى من سكان بلدتي كفريا والفوعة، مقابل دفعة مماثلة من المدنيين من بلدتي الزبداني ومضايا.

وعلى صعيد آخر، تمكن الجيش السوري من صدّ هجومين للفصائل المسلحة على نقاطه في بلدة معردس في ريف حماه الشمالي. وبعد فشل موجة من هجمات المسلحين التي امتدت لساعات طويلة في خلال النهار، وأعلنت في خلالها حسابات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» سيطرتها على المدينة ونفته مرات متعددة، عادت «الهيئة» لشن هجوم جديد في محاولة السيطرة على البلدة. وبقيت الاشتباكات مستمرة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

وكالات