بيونغ يانغ تؤكد أن خطاب ترامب “صرخة ذعر”

دانت كوريا الشمالية الخطاب حول الاتحاد الذي وصفها فيه دونالد ترامب بأنها “دكتاتورية قاسية”، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل “صرخة ذعر” أطلقها رئيس أميركي يخشى “قوة” بيونغ يانغ.





ومنذ سنة، يتبادل الرئيس الأميركي والرئيس الكوري الشمالي (كيم جونغ أون) الشتائم الشخصية والتهديدات المروعة. وقال ترامب الأربعاء في الكونغرس “ما من نظام قمع شعبه بوحشية مماثلة لوحشية دكتاتورية كوريا الشمالية.





وأضاف إن “سعي كوريا الشمالية الخطر للحصول على صواريخ نووية يمكن أن يشكل في القريب العاجل تهديداً لأراضينا. نخوض حملة ضغط قصوى لتفادي حصول هذا الأمر”.





وقد أعلنت كوريا الشمالية أنها قوة نووية بعدما أجرت تجربة على صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على الوصول الى الأراضي الأميركية.





وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن خطاب الرئيس الأميركي يشكل “ذروة الغطرسة والتعسف”.





وأضاف أن “ترامب تحدث أيضاً عن ضغوط قصوى على بلادنا، في تشهير خطير بنظامنا الاجتماعي الرفيع الذي يتمحور حول الشعب، وأكد البيان في نهايته … لكنها ليست سوى صرخات ذعر حيال قوة كوريا الشمالية التي حققت هدفها التاريخي الكبير بأن تصبح دولة نووية.



