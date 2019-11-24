بيني غانتس: “نتنياهو يريد إشعال حرب أهلية داخل إسرائيل”

شن رئيس تحالف “أزرق أبيض” الإسرائيلي بيني غانتس هجوماً لاذعاً على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالسعي لإشعال حرب أهلية داخل الكيان.



وقال غانتس مساء أمس السبت في أول تصريح له بعد تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو: “نتنياهو انتقل من استوديو لاستوديو سعيداً لما جرى مع ايهود أولمرت (عندما واجه دعوى قضائية) وحثه على الاستقالة، من قاد حملة التحريض ضد رئيس الحكومة رابين، يجب أن يعرف ثمن الكلمات التي يمكن أن تتحول بيوم من الأيام إلى رصاص”.



وأضاف: “الأيام الأخيرة لا تترك مجالاً للشك في أن نتنياهو يتورط بإشعال حرب أهلية، أنا أقف هنا وأقول، حان الوقت لمعالجة المجتمع الإسرائيلي من الكراهية”.



وتابع: “أنا سأخدم كرئيس للحكومة في أول عامين، وإن تمت تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة لتولي رئاسة الحكومة. هذا هو البديل الوحيد للانتخابات”.



تجدر الإشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي يشهد حالة من الانقسام الداخلي لم يشهدها في تاريخه وسط توقعات من قبل محليين “إسرائيليين” بأن تدفع هذه الحالة “بنتنياهو” إلى توتير الأجواء في داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.