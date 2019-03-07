بينهم إمرأتين توقيف 27شخصا من مروجي المخدرات في عدة محافظات

تمكنت دوريات فروع مكافحة المخدرات والأمن الجنائي في محافظات {دمشق – ريف دمشق – حمص – اللاذقية } من إلقاء القبض على العديد من مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها، وضبطت بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها.





وقد بلغ عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم من قبل دوريات فروع مكافحة المخدرات في هذه المحافظات منذ تاريخ 30/12/2018م وحتى تاريخ 25/2/2019م: / 27/ سبعة وعشرين شخصاً منهم امرأتين وبلغت كمية المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم والمصادرة منهم : / 36 / ستة وثلاثين كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، و/25.166/ خمسة وعشرون ألفاً ومائة وستة وستين حبة مخدرة من نوع الكبتاغون.





وما زال العمل مستمراً في مكافحة جرائم المخدرات لكشف كل من يثبت تورطه بهذه الآفة وتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.







تؤكد وزارة الداخلية استعدادها الدائم في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات، وأهمية تضافر جهود كل فرد من أفراد المجتمع للتصدي لمشكلة المخدرات من خلال التعاون الوثيق والثقة المتبادلة بين رجال الشرطة والإخوة المواطنين.





وزارة الداخلية