بينها “Apple”و “Google”.. شركات عالمية تلغي شرط التعليم الجامعي في وظائفها

قامت 15 شركة عالمية بينها شركتي “Apple” و “google” بإلغاء شرط الشهادة الجامعية كمؤهل للتوظيف لديها.

ويستعاض عن هذا الشرط، بحسب تقرير نشره موقع “Glassdoor” لفرص العمل بالخبرة المهنية أو حضور بعض الصفوف أو الدورات التأهيلية الخاصة بمجال عمل الشركة.

وتتيح هذه الخطوة لمن لم يحظَ بفرصة إتمام تعليمه الجامعي الانضمام لواحدة من أكبر الشركات التقنية حول العالم.

وصرحت نائب “Joanna Daley” نائب رئيس شركة “IBM” أن “15% من موظفيها في الأفرع الأمريكية عام 2017 لم يحصلوا على تعليم جامعي”.



وأضافت أن “الشركة تبحث عن الأيادي المهرة بدلاً عن الشهادات الجامعية، ويجب عدم حصر المرشحين بهذا الشرط.