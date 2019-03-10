بينها منشطات جنسية .. ضبط مواد طبية فاسدة في دمشق

ضبطت مديرية الجمارك مستودعاً في دمشق يحتوي على مواد مهربة و منتهية الصلاحية، منها مواد طبية وبودرة أولية لتصنيع بعض المسكنات و المنشطات الجنسية، و جملة من الكريمات الفاسدة المعدة للبيع في السوق المحلية.



وأوضح مصدر في الضابطة الجمركية أن “كل هذه المواد ذات منشأ أجنبي ومهربة ولم تخضع لأي اختبارات وتباع في سوق دمشق ويتم تداولها دون معرفة مواصفاتها وصلاحياتها”.



وأضاف المصدر أنه “تمت مصادرة كل المحتويات من هذه المواد الطبية والمنشطات وإتلافه، وفتح قضايا خاصة بهذه المهربات”.



وفي حال المبادرة للتسوية عليها قال المصدر: إنّ ” هذه المواد تكون وفق قائمة الممنوعات التي تتضمن تغريم صاحب البضائع بغرامات مالية، ومصادرة البضائع وعدم إعادة تسليمها لصاحبها وإتلافها بإشراف لجان خاصة”.



وتابع المصدر “يتم التشدد في التعامل مع أي مهربات لها صفة طبية لما تمثله من خطورة على المستهلك بشكل مباشر، وهو الأمر الذي ينطبق على المواد الغذائية”.



ونوه المصدر إلى أن “المستودع شمل نحو 600 طن من الحبوب المختلفة، معظمها غير صالح للاستهلاك”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط شحنة من البطاطا المهربة من لبنان بطرق غير شرعية”.



و كانت بيّنت المديرية العامة للجمارك مؤخراً، إغلاقها مستودعات ومحال تجارية في أغلب المحافظات السورية، لوجود بضائع مهربة فيها، ذات منشأ أجنبي وخاصة “التركي”، أغلبها مواد غذائية ومستحضرات تجميل.



يذكر أنه خلال فترة الأزمة التي حلت بالبلاد، أغرقت الاسواق السورية بالبضائع والسلع الأجنبية المهربة، والتي دخلت الأراضي السورية عبر المنافذ الحدودية.



كما أعلنت الجمارك مؤخراً هروب أحد ضابطها والذي يحمل رتبة “نقيب” وبحوزته خمسة مليارات ليرة سورية، نتيجة تورطه بقضايا فساد كبيرة.