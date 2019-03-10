بينها توراة مكتوبة بالعربي .. القبض على عصابة سرقة آثار سوريّة في تركيا وبحوزتهم كنوز أثرية

قبضت قوات الأمن التركية على ثلاثة من مهربي الآثار في لواء اسكندرون السليب ، من بينهم سوري بعد مداهمة منزلهم في مدينة الريحانية .



ونشر موقع “عنب بلدي” المعارض أن “مديرية مكافحة التهريب والجرائم المنظمة، ألقت الجمعة 8 آذار، القبض على ثلاثة مهربين بينهم سوري نقلوا قطعاً أثرية من سوريا بطرق غير نظامية، تم القبض عليهم أثناء عملية دهم منزلهم في مدينة الريحانية في اللواء السليب” .



وأوضحت مصادر المديرية أن “قيمة القطع الأثرية التي كان يحاول المتهمون بيعها تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ليرة تركية، وتم العثور خلال مداهمة منزلهم على 21 قطعة أثرية تاريخية، بينها توراة مكتوب بخط اليد، ولوحات تحمل توقيع الرسام العالمي بابلو بيكاسو وجرس برونزي” .



يشار إلى أن الإرث الحضاري السوري يحتوي على آثار تعود لحضارات متعاقبة على مدى أكثر من خمسة آلاف عام، آرامية ويونانية ورومانية وإسلامية، تعرض الكثير منها للسلب والنهب خلال الحرب السورية، فضلاً عن تدمير بعضها بشكلٍ متعمد من تنظيم “داعش” وبعض الفصائل المسلحة.



وتعرضت الآثار السورية إلى عمليات سرقة كبيرة، وهرّبت أكثرها إلى تركية عن طريق إدلب، التي ما زالت تشهد حالة انفلات أمني، كما هربت مئات القطع سابقاً إلى الأردن و”اسرائيل” .



وأدرجت منظمة “اليونسكو” ستة مواقع أثرية سورية على لائحة التراث العالمي سابقاً، وهي أحياء دمشق وحلب القديمة، وقلعتي المضيق والحصن، ومدينتي تدمر وبصرى القديمة، والقرى الأثرية شمالي وشمال غربي البلاد حيث المناطق الواقعة شمال الهضبة الكلسية، والتي تضم مئات الأديرة والكنائس القديمة.

الخبر