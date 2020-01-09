بين الخرافة والنبوءة ..20 نبوءة تعود إلى ما قبل 6000 سنة

الكالي يوغا Kali Yuga ( عصر كالي أو عصر الحديد) هو العصر الرابع والحالي من التقويم الهندي بحسب نشأة الكون، العصور الأخرى هي الكريتا يوغا، التريتا يوغا والديفابارا يوغا.



يعتقد الهنود أن الحضارة البشرية بدأت تتحلل روحياً في خلال عصر الكالي يوغا، الذي أطلقوا عليه اسم “العصر الأسود”، لأن الناس في خلال هذه المرحلة الزمنية يبتعدون قدر استطاعتهم عن الروحانيات والله.



استمد الكالي يوغا اسمه من الشيطان كالي. وبينما يعتقد الهنود أن الكريتا يوغا كان العصر الذهبي، فإن الكالي يوغا هو العصر الذي يعاني فيه البشر أكبر معاناة.



الكتابة هي إحدى سمات عصر كالي يوغا. عاش البشر على كوكب الأرض خلال مئات ألوف السنين قبل أي تسجيل للكلمات المكتوبة.



خلال هذه العصور، انتقلت الحكمة القديمة شفهياً ولم تُكتب باللغة السنسكريتية إلا ابتداء من سنة 500 قبل الميلاد. هذه النصوص تعطينا فكرة عن المراحل الزمنية الثلاث الأخرى. وهي قد انتقلت في البداية شفهياً، وحفظتها الذاكرة بأمانة من جيل لجيل.



بعض هذه النصوص القديمة يتنبأ بدقة بالظروف التي نعيشها حالياً. تذكروا أنها تنبؤات تعود إلى أكثر من 6000 سنة قبل عصر الكتابة والتاريخ المكتوب ! القدامى الذين كتبوا هذه النبؤات اعتبروها غير عادية، لم يُسمع بها من قبل وخارجة عن المألوف.



بحسب النصين السنسكريتين Vishnu Purana و Linga Purana :

- سيصبح اللصوص ملوكاً والملوك سيكونون لصوصاً.

- سيصادر القادة العقارات ويستخدمونها في أغراض غير شريفة. سيتوقفون عن حماية الشعب.

- أشخاص من أصل وضيع، اكتسبوا بعض المعارف (بدون أن يمتلكوا الفضائل الضرورية لاستخدامها) يعتبرهم الناس حكماء.

- الكثير من الناس يخسرون جذورهم ويتشردون من بلد لآخر.

- تصبح الحيوانات المفترسة أكثر ضراوة.

- سيُقتل الأجنة في بطون أمهاتهم.

- سيفضل الناس اختيار الأفكار الخاطئة والمزيفة.

- لن يعود أحد يضع ثقته في أي شخص آخر.

- سيكون الناس حسودين.

- العديد من الأطفال الذين سيولدون، لن تتجاوز توقعات حياتهم 16 سنة.

- الناس الذين يعانون من الجوع والخوف، سيجدون ملاجئ في مخابئ تحت الأرض.

- ستتاجر الفتيات بعذريتهن.

- لن يعود هناك قدرة على التنبؤ بكيفية توزيع الأمطار.

-سيمتهن الباعة أعمالاً غير شريفة.

-سيكون هناك الكثير من المتسولين والناس العاطلين عن العمل.

- سيتكلم الناس لغة عنيفة ومبتذلة.

- سوف يكرس الناس أنفسهم لربح المال، والأغنى هو الذي سوف يحصل على السلطة.

- لن يحمي قادة الدول شعوبهم، ولكن نتيجة الضرائب، سيحصلون على كل الأموال.سيشح الماء.

- سيكون الطعام المطبوخ مسبقاً في متناول كل الناس !



لسوء الحظ، هذه التفاصيل التي انتقلت إلينا منذ أكثر من 6000 سنة، يصبح لها معنى أكثر فأكثر حالياً في حياتنا اليومية.







