بين التواجد الأمني والمشجعات .. ملاعب السعودية تفتح أبوابها لهنّ

في 30 تشرين الأول الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءاً من مطلع عام 2018، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في المملكة التي تشهد احتجاجات داخلية منذ عدة سنوات إضافة لسياسيات ولي العهد الجديدة وحملته ضد أقربائه الأمراء وغيرهم من الناشطين في الإقتصاد السعودي.

في 30 تشرين الأول الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءاً من مطلع عام 2018، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في المملكة التي تشهد احتجاجات داخلية منذ عدة سنوات إضافة لسياسيات ولي العهد الجديدة وحملته ضد أقربائه الأمراء وغيرهم من الناشطين في الإقتصاد السعودي.