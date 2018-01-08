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بين التواجد الأمني والمشجعات .. ملاعب السعودية تفتح أبوابها لهنّ

 

 

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة المحافظة .. تبدأ ملاعب رياضية سعودية بتطبيق قرار السماح للنساء بالدخول إليها لمشاهدة مباريات كرة القدم.

في 30 تشرين الأول الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءاً من مطلع عام 2018، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في المملكة التي تشهد احتجاجات داخلية منذ عدة سنوات إضافة لسياسيات ولي العهد الجديدة وحملته ضد أقربائه الأمراء وغيرهم من الناشطين في الإقتصاد السعودي.

وأكدت وزارة الاعلام السعودية أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب.

واختارت السلطات “استاد الملك فهد” في الرياض، و”مدينة الملك عبدالله” في جدة، و”ملعب الأمير محمد بن فهد” في الدمام، لتكون أول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية، حيث يكون التواجد الأمني كثيف، منعاً لوقوع أي حوادث أو اعتداءات من قبل المشجعين ضد المشجعات المبتدءات في هذا المجال..!!

المصدر: وكالات

 

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