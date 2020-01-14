بيلوسي: هناك أدلة كافية لعزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى “أدلة تكفي لعزله”، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.



ووفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية قالت بيلوسي أمس الأحد12/1/2020: “أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود.. باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما يقومون بذلك (استدعاء الشهود) وإما يدفعون ثمن عدم القيام به”.



وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتّهامين الموجّهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.



وتلتقي بيلوسي غداً الثلاثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة تهمتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.



ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعاً في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.



من جهته قال ترامب في تغريدة نشرها على “تويتر”: “ينبغي إغلاق القضية بدون محاكمة”.

وقبل أسابيع وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إحالة الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بأنه يوم “عظيم” بالنسبة للدستور، لكنه “محزن بالنسبة لأمريكا”.



وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس، وعرقلة عمله، بعد انكشاف أمر مخالفاته”