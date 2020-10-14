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بيل غيتس يطرح حلا واحدا أمام العالم للتخلص من كورونا

بيل غيتس يطرح حلا واحدا أمام العالم للتخلص من كورونا

أكد بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت أن البشرية أمامها مخرج واحد للتغلب على كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية

وفي حوار مع قناة "إن بي سي"، تطرق غيتس إلى الكيفية التي يمكن أن تساعد البشرية في التغلب بشكل كامل على عواقب وباء "كوفيد 19"، مشددا على أن الشرط الرئيس يكمن في التطعيم ضد الفيروس

وقال غيتس بهذا الشأن: "الطريقة الوحيدة لعودة البشرية إلى المسار الطبيعي تتمثل في الحصول على لقاح فائق الفعالية وبأسعار في متناول الجميع"

ورأى مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة أن التطعيم الشامل سيوقف انتشار عدوى الفيروس التاجي، وينهي المرض "على نطاق عالمي"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي في عام 2022
المصدر: نوفوستي