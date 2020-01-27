بيل غيتس تنبأ قبل عام بانتشار “كورونا” وتوقع أن يقتل 33 مليون شخص

قالت صحيفة “The Sun” البريطانية إن مؤسس شركة “مايكروسوفت” العملاقة، بيل غيتس، كان قد حذر قبل عام من تفشى وباء قاتل في الصين ناجم عن “سوبر فيروس”.



ووفق الصحيفة البريطانية توقع غيتس في كلمة ألقاها قبل أكثر من عام أمام مؤتمر استضافته الجمعية الطبية في ولاية ماساتشوستس أن يتسبب هذا الوباء الفيروسي في مقتل 33 مليون شخص في جميع أرجاء العالم خلال أشهر السنة الأولى.



ونُقل عن مؤسس مايكروسوفت، قوله آنذاك إن العالم معرض لخطر انتشار فيروسات مرضية بسرعة فائقة على كوكبنا، وتشديده على ضرورة الاستعداد لمثل هذه الأوبئة بنفس طريقة الاستعداد للحرب.



ولفت غيتس في تلك المناسبة إلى غياب الإحساس بالخطورة الملحة الناجمة عن التهديدات البيولوجية، مؤكداً أن العالم يجب أن يستعد للأوبئة بنفس الطريقة الحازمة التي يستعد فيها للحرب.



واستشهد بيل غيتس بدراسة شاملة أُعدت من قبل “Institute for Disease Modeling”، كشفت مدى سرعة انتشار مرض جديد، وبيّنت كيف يمكن أن يتفشى وباء محتمل في الصين بسرعة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي في النهاية إلى مقتل 33 مليون شخص.



ورأى مراقبون بأن انتشار مثل تلك التقارير قبل عام من الآن قد يشير إلى وجود فاعل ساهم بانتشار مثل تلك الأمراض.



تجدر الإشارة إلى أن زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم، مشيراً إلى أن نشره قد يكون أزمة مصطنعة لها دوافع اقتصادية من جانب أمريكا التي تخشى من عدم قدرتها على منافسة الصين أو اللحاق بها اقتصادياً، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.