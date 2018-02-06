بيسكوف: وقوع منظومات صواريخ مضادة للطائرات بأيدي الإرهابيين في سورية خطر على جميع الدول

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن وقوع منظومات الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات بأيدي الإرهابيين في سورية يشكل خطرا على جميع الدول مشيرا إلى أن الكرملين يشعر بالقلق حيال هذا الأمر.





وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت الماضي عن سقوط طائرة روسية مقاتلة من نوع سو 25 خلال تحليقها في منطقة يسيطر عليها إرهابيو (جبهة النصرة) بريف إدلب مشيرة إلى أن الطائرة أسقطت ووفق المعلومات الأولية عبر صاروخ محمول على الكتف من قبل التنظيمات الإرهابية وذلك أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف التوتر فى المحافظة.





وقال بيسكوف خلال لقاء مع الصحفيين في موسكو اليوم: إن “ما يعتبر واقعا غير مشروط هو حقيقة واحدة تثير القلق الشديد بوقوع أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات في أيدي الإرهابيين وهذا يشكل خطرا كبيرا على جميع الدول”.





وأشار بيسكوف إلى أن الضربات المحددة التي قامت بها القوات الجوية الروسية نهاية الأسبوع الماضي في سورية كانت ردا على استفزازات من قبل الإرهابيين الذين أسقطوا الطائرة مؤكدا أنه كان من الطبيعي أن يتم عقب هذا الحادث المأساوي القيام بإجراءات حاسمة لوقف الأعمال الإرهابية.





واعتبر بيسكوف أنه مع عدم توافر معلومات دقيقة عن مصدر منظومات الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات التي وصلت إلى الإرهابيين في سورية فانه يجب توخي الحذر في التصريحات تجاه هذا الموضوع.





كما أعاد بيسكوف التذكير بكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين اكد أنه وبعد الانتهاء من المرحلة النشطة من عملية دعم القوات المسلحة السورية في أعمالها بمكافحة الإرهاب فإن القوات الجوية الروسية في سورية لا تزال لديها القدرات الكافية في توجيه الضربات القاسية للإرهابيين.





من جهة أخرى وفيما يتعلق بـ (قائمة الكرملين) للعقوبات الأمريكية قال بيسكوف: إن “موسكو سترد على هذه القائمة في الوقت المناسب ووفقا لمصالح روسيا”.





وكانت وزارة الخزانة الامريكية نشرت الثلاثاء الماضي ما يسمى “تقرير الكرملين” أدرجت ضمنه أسماء 114 وزيرا روسيا وشخصيات وسياسيين بارزين مشيرة إلى أن أدراج هذه الأسماء لا يعنى فرض العقوبات تلقائيا عليها لكن هذا الامر ربما يحدث فى وقت لاحق.





وتعليقا على ذلك أكد الرئيس الروسي أن روسيا كانت على استعداد للرد على ما يسمى قائمة الكرملين للعقوبات الأمريكية بطريقة من شأنها إعادة العلاقات بين البلدين إلى الصفر مبينا أن روسيا لن تتخذ خطوات مضادة حاليا.