بيسكوف: لا توجد دولة أسهمت في جهود التسوية في سورية كما فعلت روسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أنه لا توجد دولة في العالم أسهمت في جهود حل الأزمة في سورية كما فعلت روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين معلقاً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن روسيا في حال اتخاذها خطوات للعمل المشترك مع الولايات المتحدة في سورية وأوكرانيا: إنه “بالنسبة لسورية نحن نؤكد أن أي بلد آخر في العالم لم يسهم مثل روسيا في التسوية السياسية الدبلوماسية للوضع هناك وتطبيع الحياة وتهيئة الظروف لعودة نشطة للمهجرين”.

ولفت بيسكوف إلى أن موسكو وواشنطن لم تناقشا قضية تواجد المستشارين الإيرانيين في سورية.

إلى ذلك أشار المتحدث الروسي إلى أن موسكو تعتبر أن وضع الأزمة الأوكرانية قد تجمد إلى حد بعيد نظراً لأن السلطات الأوكرانية لا ترغب بتسوية الأوضاع في دونباس.

وحول العلاقات الأميركية الروسية أعرب بيسكوف عن ترحيب موسكو بتصريحات ترامب حول استعداده للتعاون مع روسيا لكنها قد ترحب أكثر بالإجراءات الملموسة.

وفي سياق آخر قال بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمتهما في الـ 18 من آب الجاري أنه سيتم الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا في المستقبل إلى أوروبا.