بيسكوف: بوتين وميركل بحثا الوضع في سورية بشكل مفصل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلال اجتماعهما في برلين الوضع في سورية بشكل مفصل وسبل حل الأزمة فيها.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله فى تصريح للصحفيين اليوم بعد انتهاء محادثات بين بوتين وميركل التى استمرت نحو 3 ساعات إن الرئيس الروسى دعا العواصم الأوروبية إلى المساهمة في عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم كما أشار إلى أن ديناميكية عملية عودة اللاجئين تتطور تدريجيا.

وكان بوتين أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك فى برلين مع المستشارة ميركل قبيل بدء الاجتماع بينهما أمس ضرورة مواصلة الجهود للمساعدة في عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم داعيا الأطراف المعنية إلى بذل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك بأسرع وقت.

من جهة ثانية أوضح بيسكوف أن بوتين وميركل ناقشا أيضا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيراني.



وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم الـ 7 من آب الجارى والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا في العام 2015 قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى ال8 من أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بالعقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل الى هذا الاتفاق.

إلى ذلك لفت بيسكوف إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية فضلا عن التبادل التجارى بين البلدين.



وقال بيسكوف ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بشكل مفصل وأعربا عن ارتياحهما للدينامية المتزايدة لحجم التجارة المتبادلة وخصوصا في ظل النمو الجيد الذي تم تسجيله العام الماضي بنسبة 23 بالمئة والذي من المتوقع أن يحافظ على نفس المستوى هذا العام.



وكان الرئيس الروسي وصل أمس إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية حول الأزمة في سورية وأوكرانيا ومسائل التعاون الاقتصادي بين البلدين وقضايا أخرى.