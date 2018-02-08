بيسكوف: بوتين وروحاني وأردوغان سيجتمعون في حال اقتضت الضرورة

أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن لقاء لرؤساء روسيا وتركيا وإيران قد يعقد “إذا اقتضت الضرورة” مناقشة الوضع في سورية، لكن لا يوجد اتفاق محدد بهذا الشأن في الوقت الحالي.





ونقلت “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي إن “الرئيس (فلاديمير) بوتين على اتصال مستمر مع كل من نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني. الاتصالات بينهم تحمل طابعا منتظما ويبحثون خلالها الأوضاع في الساحة السورية”.





وأضاف أن “الزعماء لا يستبعدون عقد لقاء قمة إذا اقتضت الضرورة، لكن حتى الآن لا توجد بعد اتفاقات محددة بهذا الخصوص”.



