بيسكوف: بوتين أشرف شخصيا على عمل القوات الجوية الروسية في سورية

وقال بيسكوف اليوم في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: إن “الرئيس بوتين هو القائد الأعلى للقيادة العسكرية وبطبيعة الحال عندما يتم تنفيذ عملية خارج الحدود فإن العملية الخارجية لقوات القوى الجوية الروسية تخضع في الكثير من جوانبها لإشراف القيادة العليا للقوات المسلحة”.

وقال بيسكوف اليوم في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: إن “الرئيس بوتين هو القائد الأعلى للقيادة العسكرية وبطبيعة الحال عندما يتم تنفيذ عملية خارج الحدود فإن العملية الخارجية لقوات القوى الجوية الروسية تخضع في الكثير من جوانبها لإشراف القيادة العليا للقوات المسلحة”.