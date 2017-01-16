بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن المحادثات السورية السورية التي يجري التحضير لها في العاصمة الكازاخستانية أستانة تتمم محادثات جنيف مشيرا إلى أن دعوة الإدارة الأمريكية لحضور هذه المحادثات لم تتم بعد .



وقال بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم في موسكو “إن المحادثات في أستانة يجري التحضير لها وهذه عملية غير سهلة إطلاقا” مشددا على أن “هذا اللقاء ليس بديلا عن الصيغ الأخرى مثل محادثات جنيف بل هو في الأحرى جزء مكمل لها”.



واشار بيسكوف إلى أنه لم توجه حتى الآن أي دعوة لممثلي الإدارة الأمريكية الجديدة لحضور محادثات أستانة.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في تصريحات لها الخميس الماضي أن اللقاء فى أستانة سيجرى فى ال23 من الشهر الجارى بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الازمة فى سورية وخاصة بعد التوصل الى اتفاق لوقف الاعمال القتالية.



ومن جهة ثانية نفى بيسكوف إجراء أي مفاوضات مع واشنطن حول تقليص الترسانات النووية معربا عن رفض موسكو بحث أي صفقة في هذا المجال مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على روسيا.



وقال بيسكوف ردا على تصريحات صحفية لترامب اقترح فيها استغلال الوضع الحالي بخصوص العقوبات المفروضة على روسيا للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تقليص ترسانة الأسلحة النووية إن “الرئيس فلاديمير بوتين يرفض قطعيا بحث موضوع العقوبات الغربية ضد روسيا خلال اتصالاته الخارجية كما أن موسكو تذكر دائما بأنها ليست من بادر إلى قيام هذا الوضع ولذلك تبقى هذه العقوبات مشكلة بالنسبة لأولئك الذين فرضوها” مشددا على أن موسكو لن تبحث أي تعديل محتمل لموقفها من اقتراح تقليص الترسانات النووية إلا بعد تولي ترامب مهامه.



ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تمتنع عن تقييم تصريحات ومبادرات ترامب قبل تنصيبه رسميا والمقرر يوم الجمعة المقبل موضحا أن الأنباء حول توصل الجانبين الروسي والأمريكي إلى اتفاق أولي لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب لا صحة لها.



وفيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية على وسائل الإعلام الروسية والمؤسسات المالية والائتمانية قال بيسكوف إن “هذه الهجمات ليست جديدة وهي تستمر منذ فترة طويلة” مؤكدا أن الإدارات المختصة “تقوم بكل ما يلزم لضمان الأمن الإلكتروني والأنظمة الحيوية الأخرى”.



وأضاف بيسكوف إن “الإدارات المختصة الروسية اكتشفت أن آثار هذه الهجمات الإلكترونية تعود إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين والهند” معتبرا أنه “سيكون من الحماقة والسخافة أن نقوم بتوجيه التهم إلى السلطات الرسمية في عواصم هذه البلدان”.



وقال بيسكوف “إننا لن نلجأ إلى المواقف المماثلة لبعض الذين يلجؤون إلى كيل التهم غير المنطقية وغير المعقولة لدول أخرى”.



الخارجية الروسية: لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره الكازاخستاني التحضيرات الجارية لمحادثات أستانة حول سورية



من جهة ثانية بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف هاتفيا اليوم التحضيرات الجارية لمحادثات استانة حول سورية.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي “إن لافروف وادريسوف بحثا خلال الاتصال قضايا أجندة العمل وجدول الاتصالات المرتقبة وكذلك التنسيق على الساحة الدولية بما في ذلك التحضير للقاء الدولي في أستانة حول الحل في سورية”.



كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وجدول اللقاءات بينهما.



ومن المقرر عقد محادثات استانة في ال 23 من الشهر الجاري بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية وخاصة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.

وكالات