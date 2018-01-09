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بيسكوف: القوات الروسية في سورية تملك إمكانيات مكافحة الإرهاب

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن نقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس ومجموعة الطائرات الحربية الروسية في مطار حميميم تملك الامكانيات الضرورية لمكافحة الهجمات الإرهابية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول عما اذا كان من السابق لأوانه سحب القوات الروسية من سورية ولماذا تعرضت القاعدة الروسية في حميميم لهجمات إرهابية “بالنسبة للعنصر العسكري والقتالي يجب الحصول على هذه المعلومات من زملائنا في وزارة الدفاع” مضيفا أنه “لا يسعني هنا إلا أن أشير إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قال.. إنه عند اتخاذ القرار بشأن سحب عسكريينا من سورية استرشدنا قبل كل شيء بحقيقة أنه لم يعد هناك مبرر للقيام بعمليات هجومية كبيرة”.

وأوضح بيسكوف أنه في الوقت نفسه كان الجميع بما في ذلك الرئيس بوتين على علم بأن الهجمات الإرهابية لن تتوقف بين عشية وضحاها وسوف تستمر وفي هذه الحالة فإن الوحدات والبنية التحتية العسكرية في حميميم وطرطوس لا تزال تمتلك جميع القدرات اللازمة لمكافحة هذه المظاهر الإرهابية مشيرا إلى أن “هذه المحاولات ستستمر للأسف وهذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة تكثيف الجهود لجهة تحقيق تسوية سياسية في سورية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت امس احباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة هجوم ارهابى على مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس عبر 13 طائرة دون طيار.

من جهة اخرى أعرب بيسكوف عن ترحيب الكرملين بالاتصال المباشر ببدء المحادثات المباشرة بين كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية اليوم داعيا للامتناع عن أي خطوات من شأنها إعاقة الحوار المباشر بينهما.

وأضاف ” نحن نرحب دون شك بالاتصال المباشر بين ممثلي الكوريتين ونعتقد أنه من خلال هذا الحوار فقط من الممكن تحقيق تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية… هذا هو الحوار الذي تحدثت عنه القيادة الروسية باستمرار”.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي تحدث مرارا عن ضرورة توفير الشروط اللازمة لاستئناف الحوار وكذلك ضرورة الامتناع عن أي تصرفات أو خطوات أو تصريحات من شأنها إعاقة ذلك الحوار.

وبدأت في وقت سابق اليوم فى مدينة بانمونجوم فى شبه الجزيرة الكورية محادثات رسمية بين كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية هي الأولى بينهما منذ أكثر من عامين.

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