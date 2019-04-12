بيسكوف: اعتقال أسانج لا يتوافق مع مبادئ حرية الصحافة

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن اعتقال الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني جوليان أسانج لا يتوافق مع مبادئ حرية وحصانة وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “أسانج يعتبر مصدراً مستقلاً للمعلومات وهو يتعرض للملاحقة ومن وجهة نظرنا هذا الأمر لا يتوافق مع مبادئ ومثل حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام وحصانتها لذلك نكرر مرة أخرى أننا نتوقع احترام جميع حقوقه القانونية”.



واعتقلت الشرطة البريطانية أمس أسانج فى سفارة الإكوادور بلندن إثر طلب الولايات المتحدة اعتقاله بسبب دوره فى تسريب مئات الوثائق السرية التي فضحت المخططات والسياسات الأميركية في العالم.



يذكر أن أسانج أسس موقع (ويكيليكس) لنشر الملفات السرية والوثائق المسربة عام 2006 واضطر للجوء إلى سفارة الإكوادور فى لندن منذ عام 2012 بعد قرار محكمة بريطانية بترحيله إلى السويد ومحاولة الولايات المتحدة اعتقاله ومحاكمته بتهمة نشر وثائق دبلوماسية أميركية