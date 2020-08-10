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بيروت.. أكثر من 100 مصاب بين عناصر الجيش اللبناني خلال الاحتجاجات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن 105 من عناصر الجيش أصيبوا بجروح مختلفة جراء تعرض العسكريين للرشق بالحجارة والمفرقعات والمولوتوف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بيروت الليلة الماضية.

وقالت القيادة في بيان أصدرته اليوم إن من بين المصابين 8 ضباط إصابة اثنين منهم بليغة موضحة أنه تم توقيف أربعة أشخاص ممن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من وزارات الخارجية والطاقة والمياه والبيئة ومبنى جمعية المصارف وسط بيروت والعبث بمحتوياتها.

وأشار البيان إلى أن بعض المشاغبين أضرموا النار في مبنى يقع في محيط البرلمان وفندق قريب منه وشاحنة وآلية لافتاً إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

بدورها أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها أنه “خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفذتها قوى الأمن الداخلي تزامناً مع المظاهرة التي نظمت مساء أمس في وسط بيروت والتي تخللتها أعمال شغب سقط رقيب من عناصرها وأصيب ما يفوق الـ 70 عنصراً”.

ولفت البيان إلى أنه “تم توقيف 20 شخصاً ضبط بحوزة أحدهم مخدرات وتبين نتيجة إجراء الفحوصات أن 13 منهم من المتعاطين” وتم تحويلهم إلى القضاء المختص.