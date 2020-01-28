معرّة النعمان شبه محاصرة: تمدّدٌ نحو سراقب؟
استهداف مصبات النفط البحرية في بانياس بـ«عبوات ناسفة»
الأسد استقبل لافرنتييف: توافق على «أهمية» معارك إدلب
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4515 شخصا
الجيش يطبق الطوق حول "معرة النعمان" من ثلاث جهات
بيل غيتس تنبأ قبل عام بانتشار “كورونا” وتوقع أن يقتل 33 مليون شخص
هيلاريون كبوشي: الطريق إلى فلسطين
التنظيمات الإرهابية تعمل على فبركة هجوم كيماوي مزعوم في غرب حلب وإدلب
النفط السوري… “مغارة علي بابا” والمليارات المهدورة
الجيش يسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي
الدفاع: تعلن بدء "عمليات ميدانية كاسحة" للقضاء على الإرهاب
بعد ذهاب مقاتلين سوريين إلى ليبيا… هل أدرك العرب أن الرئيس الأسد على حق منذ البداية؟
22 عاماً سجن لمواطن فرنسي جند شبان للقتال في سورية
سياسة التتريك: مناهج الإحتلال التركي في مدارس رأس العين السورية
قاعدة وادي حوران السرية.. اللغز الأمريكي لإدارة وتوجيه “داعش”؟
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بيدرسون يصل دمشق اليوم ويلتقي مسؤوليها غداً

يصل إلى دمشق اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في زيارة يلتقي فيها عدداً من المسؤولين السوريين.

و بحسب مصادر متابعة، أن لقاءات بيدرسون ستجري يوم غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يقدم فيه إحاطة في مجلس الأمن الدولي عن الشأن السوري، ما سيعني أن المبعوث الأممي سيرسل من يمثله إلى نيويورك، وعلم أن نائبته خولة مطر هي من سيتوجه لتقديم الإحاطة مستفيدة من فارق التوقيت مع دمشق حيث يطلّع بيدرسون على موقف سورية من الجولة القادمة من مفاوضات «الدستورية».