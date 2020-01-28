بيدرسون يصل دمشق اليوم ويلتقي مسؤوليها غداً

يصل إلى دمشق اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في زيارة يلتقي فيها عدداً من المسؤولين السوريين.



و بحسب مصادر متابعة، أن لقاءات بيدرسون ستجري يوم غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يقدم فيه إحاطة في مجلس الأمن الدولي عن الشأن السوري، ما سيعني أن المبعوث الأممي سيرسل من يمثله إلى نيويورك، وعلم أن نائبته خولة مطر هي من سيتوجه لتقديم الإحاطة مستفيدة من فارق التوقيت مع دمشق حيث يطلّع بيدرسون على موقف سورية من الجولة القادمة من مفاوضات «الدستورية».