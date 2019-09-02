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"بيجو" تطلق أقوى سيارة في تاريخها

أعلنت شركة "بيجو" الفرنسية عن إطلاق أقوى موديل ينتج على دفعات في تاريخها.


إنها سيارة كروس الهجينة رباعية الدفع Peugeot 3008 GT Hybrid4 التي تعتبرها الشركة رمزا للانتقال إلى أنواع جديدة للطاقة. وتعد السيارة كذلك من أنظف السيارات الهجينة بيئيا في العالم حيث انخفضت عوادمها.


وتنتج سيارة كروس قوة 300 حصان وذلك بفضل محرك بنزين PureTech ينتج 200 حصان ومحركين كهربائيين يولد أحدهما المركب في مقدمة السيارة والمقترن بعلبة بثماني سرعات 110 أحصنة ويولد ثانيهما المركب في مؤخرتها 112 حصانا.


وتتسارع السيارة حتى 100 كلم في الساعة خلال 6.5 ثانية . ويمكن أن تقطع ببطارية سعة 13.2 كيلوواط/ساعة مسافة  59 كيلومترا دون أن تشغل محرك البنزين.


وتضمن  مجموعة النوابض ومخففات الصدمة المتعددة الأذرع ظروف الراحة للسائق والركاب حيث لا يؤثر عليها أبدا تموضع محرك كهربائي إضافي تحت الكراسي الخلفية.


وزودت السيارة بنظام ADAS للسيطرة على سرعة السير الذي يقوم أيضا بأداء وظيفة منع السيارة من الخروج عن خط السير.


ويمكن شراء السيارة حاليا في فرنسا. أما طرحها في أسواق بقية البلدان الأوروبية فسيكون في أكتوبر المقبل.

 

 


المصدر: Autonews