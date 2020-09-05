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بيت ياشوط : ضبط 3 سيارات مسروقة و القبض على أشخاص مطلوبين

تمكن مركز شرطة الطرق العامة في بيت ياشوط من ضبط ثلاث سيارات مسروقة ومطلوبة بإذاعات بحث، حيث تم ضبط سيارة حكومية مسروقة نوعها ( بيك اب مازدا) عائدة للمؤسسة العامة لمياه الشرب ومركب عليها لوحات تعود لسيارة خاصة نوع (هيوندا)،وتم توقيف سائقها المدعو (شادي . ك) مواليد 1993 ومصادرة بندقية حربية منه، وبتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرائم {سرقة وتعاطي مخدرات واتجار بالأسلحة وإثارة الشغب والفوضى }. 


كما تم ضبط سيارة نوعها ( هيونداي النترا ) مركب عليها لوحات مزورة ومطلوبة بإذاعتي بحث، وتوقيف سائقها المدعو ( أحمد. ش) مواليد 1989، وشخصين مطلوبين، وهما المدعو (عبد الرحمن. ج) مواليد 1989المطلوب بجرم ترويج مخدرات، والمدعو (علي . ش) مواليد 1968 المطلوب بجرم سرقة سيارة وبحقه حكم قضائي بالسجن لمدة /15/ سنة. 

 


وزارة الداخلية السورية