بيان وزارة الصحة حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا كوفيد 19

مع تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في جديدة الفضل بمحافظة القنيطرة أمس الأربعاء لسيدة سبعينية تعاني من مشاكل قلبية وكلوية والضغط والسكري باشرت فرق الترصد والتقصي الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار وتم اكتشاف تسع إصابات مخالطة للسيدة وعزلهم بمشفى قطنا.



وطبق الحجر الصحي على أربع أبنية في البلدة بالتوازي مع العمل لتخفيف التجمعات وحالات الازدحام فيها لضمان سلامة المواطنين.



وتتواصل إجراءات وزارة الصحة أيضاً في بلدة رأس المعرة بعد مرور 11 يوماً على تطبيق الحجر الصحي عليها بتاريخ 7/6/2020 نتيجة ظهور إصابة لأحد سكان البلدة



ويعمل فريق طبي متواجد في البلدة 14 ساعة متواصلة يومياً لإجراء فحوص طبية شاملة وقياس حرارة وتوعية صحية و توزيع منشورات للسكان حول كيفية الوقاية من كورونا وتم رفد البلدة بسيارتي إسعاف مع كادرها الطبي.



وأجرى الفريق الذي يضم 105 عناصر منهم 8 أطباء فحوصاً طبية لـ 9683 شخصاً لغاية يوم أمس الأربعاء 17/6/2020.



كما أجرى الفريق مسحات أنفية بلعومية لمخالطي المصابين ضمن البلدة وبلغ عدد المسحات 183 مسحة.



وبالتوازي مع عمل الفريق داخل البلدة تم أخذ 163 مسحة لمخالطين قاطنين خارج بلدة رأس المعرة.



ومع الرفع المضبوط والمشروط للإجراءات الاحترازية التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا تذكر وزارة الصحة أن الوباء لم ينته وما زال يسجل إصابات عالمية وإقليمية ومحلية وتؤكد ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية في الجامعات وأماكن العمل والمنشآت السياحية وغيرها حفاظا على سلامة المواطنين والمجتمع ومنع انتشار العدوى.



وفي الوقت الذي دعا فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى التضامن العالمي لتتمكن البشرية من التغلب على الوباء تشدد الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية الخناق على الشعب السوري بإجراءات اقتصادية قسرية لا إنسانية تقوض قدرة القطاع الصحي وأداءه.



وأشارت الوزارة أن الوباء لم ينته وما زال يسجل إصابات عالمية وإقليمية ومحلية وتؤكد ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية في الجامعات وأماكن العمل والمنشآت السياحية وغيرها حفاظا على سلامة المواطنين والمجتمع ومنع انتشار العدوى.