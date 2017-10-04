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بيان هام من وزارة الخارجية للمغتربيين السوريين

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين إعلاناً ينص على التالي:بيان هام من وزارة الخارجية للمغتربيين السوريين

“حرصاً على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة، بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة.

فإنه يمكن للمواطنين أعلاه، مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولاً”.

المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين

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