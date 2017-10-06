بيان مجلس الشعب السوري بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية

في ذكرى حرب تشرين التحريرية التي بعثت الطمأنينة والأمل في قلب كل مواطن سوري وأكدت أن لديه درع وسيف قادرين على التصدي لكل محاولات النيل من وحدة الجمهورية العربية السورية، بقيادة بطل التشرينين تشرين التحرير وتشرين التصحيح القائد المؤسس حافظ الأسد الذي صنع الانتصار بصموده وقيادته الحكيمة وتأكيده على استعاده كل شبر من الأراض المحتلة مازلنا نؤكد في مجلس الشعب أننا نسير على هذا الطريق، طريق استعادة كل ذرة تراب من سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

إننا في مجلس الشعب السوري وفي الذكرى الرابعة والأربعين لبطولات حرب تشرين التحريرية لا يمكن أن ننسى الدور العظيم الذي قام به الجيش والشعب السوري بصمودهم إبان تلك الحرب المجيدة، التي ستظل حاضرة ولن تغيب ذكراها أمد الدهر وستبقى في عقول وأذهان العالم أجمع راسخة شاهدة على عظمة وعزيمة وكبرياء الجيش والشعب السوري.

واليوم الجيش العربي السوري، لايزال يقدم التضحيات والشهداء وهو يحارب الإرهاب الظلامي التكفيري، هذا الجيش الذي نستمد من عزيمته وصلابته روحنا المعنوية العالية، والذي سيظل أسمه محفوراً في قلب كل مواطن سوري بأحرف من نور، لأنه قهر وهزم الصهيونية واتباعها من القوى الإرهابية، وأعاد العزة والكرامة لسورية وللأمة العربية ورسم بدماء شهدائه الطاهرة لوحات من العزيمة والإصرار، وأعطى دروساً أذهلت العالم.

فالتحية كل التحية لأبطالنا في الجيش العربي السوري ولكل الحلفاء والأصدقاء والقوات الرديفة الذين يذودون عن حياض الوطن بأرواحهم الطاهرة وجراحهم المقدسة، وفي هذه المناسبة العظيمة وبمناسبة انتصارات جيشنا السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، نؤكد نحن في مجلس الشعب أننا نسعى لتحسين الواقع المعيشي لجنودنا الأبطال وعائلاتهم تعزيزاً لصمودهم، لأن التضحيات التي قدموها لا تنسى و لا تقدر بثمن.

عشتم وعاشت سورية حرة عزيزة كريمة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

دمشق في 6/10/2017 مجلس الشعب السوري