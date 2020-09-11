بيان عسكري أردني بشأن انفجار الزرقاء

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن انفجاراً وقع فجر الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.



وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.



ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.



من جهته، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر: "إن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا".

وكان التلفزيون الأردني الرسمي بث في خبر عاجل أن انفجاراً قوياً وقع في منطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الواقعة إلى الشرق من العاصمة عمان.



جدير بالذكر أن محافظة تضم العديد من معسكرات الجيش الأردني.