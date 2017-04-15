بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة
لافروف يؤكد على ضرورة تشكيل لجنة دولية متوازنة للتحقيق بمزاعم الكيميائي
تحت أنظار المحتل التركي : “أحرار الشام” تطرد عصابة “لواء السلطان سليمان شاه” وقائدها أبو عمشة من جرابلس
الخارجية الكندية تعلن عن فرض عقوبات على 27 مسؤولاً سورياً
الولايات المتحدة تصعد استفزازاتها لبيونغ يانغ بتدريبات عسكرية في جزيرة يابانية
"المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري" يعقد لقاءه التأسيسي في جنيف
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تهنئ اليهود و"دولة اسرائيل" بمناسبة عيد الفصح
العراق:القضاء على عدد من متزعمي “داعش” في الساحل الأيمن للموصل
استكمال تنفيذ اتفاق إخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا
خروج 75 حافلة تحمل ما يقارب 5000 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا
عميل سابق في ال CIA: الموساد والسعودية وراء العمليات السرية في سورية
النص الكامل لمقابلة وكالة الصحافة الفرنسية مع الرئيس الأسد
الفرقاطة الروسية "غريغورفيتش" تباشر مهامها القتالية في المتوسط
استشهاد طفل وجرح خمسة آخرين نتيجة سقوط قذائف هاون على ضاحية الأسد في ريف دمشق
الرئيس الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية AFP: ما حدث في خان شيخون مفبرك

بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة

بناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات الاستخبارية، وجهت القوة الجوية السورية سلسلة ضربات استهدفت مقرات عصابات داعش الارهابية في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية، وهي أكبر مواقع التي تضم قيادات بارزة من الإرهابيين في سوريا من الانغماسيين والانتحاريين والاقتحامييين أسفرت الضربات عن مايلي:
- تدمير مقر لمايسمى مجلس الشورى التابع لداعش في الرقة السورية ومقر مركز ادارة العمليات لهم في البوكمال
- تدمير مقر مركز ادارة الولايات تابع لجماعة داعش في منطقة البوكمال السورية
- استهداف تجمع كبير من الانتحاريين من مختلف الجنسيات كانت نيتهم الدخول الى العراق من مخفر (تل الصفوك) الحدودي وأسفرت الضربة عن قتل العديد منهم في قرية الدشيشة السورية.
                                                                                                                الاعلام الحربي المركزي

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.