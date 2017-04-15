بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة

بناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات الاستخبارية، وجهت القوة الجوية السورية سلسلة ضربات استهدفت مقرات عصابات داعش الارهابية في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية، وهي أكبر مواقع التي تضم قيادات بارزة من الإرهابيين في سوريا من الانغماسيين والانتحاريين والاقتحامييين أسفرت الضربات عن مايلي:

- تدمير مقر لمايسمى مجلس الشورى التابع لداعش في الرقة السورية ومقر مركز ادارة العمليات لهم في البوكمال

- تدمير مقر مركز ادارة الولايات تابع لجماعة داعش في منطقة البوكمال السورية

- استهداف تجمع كبير من الانتحاريين من مختلف الجنسيات كانت نيتهم الدخول الى العراق من مخفر (تل الصفوك) الحدودي وأسفرت الضربة عن قتل العديد منهم في قرية الدشيشة السورية.

الاعلام الحربي المركزي