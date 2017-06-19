بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

أقدم طيران ما يدعى (بالتحالف الدولي) بعد ظهر اليوم على استهداف أحدى طائراتنا المقاتلة في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة ما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدان الطيار.



إن هذا الاعتداء السافر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب والذي يهدف إلى محاولة التأثير على قدرة الجيش العربي السوري القوة الوحيدة الفاعلة مع حلفائه التي تمارس حقها الشرعي في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن خاصةً وأن هذا الاعتداء يأتي في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري وحلفاءه تقدماً واضحاً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي يندحر في البادية السورية على أكثر من اتجاه.



كما يؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش الإرهابي، ويفضح النوايا الخبيثة للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهدافها في تمرير المشروع الصهيو ـ أمريكي في المنطقة.



إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الاعتداء السافر على جهود محاربة الإرهاب تؤكد أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن عزمها وتصميمها على مواصلة الحرب ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.



دمشق 18/حزيران/2017

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة