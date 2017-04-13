بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

أقدم طيران ما يسمى بالتحالف الدولي يوم أمس بين الساعة 17:30 والساعة 17:50 على تنفيذ ضربة جوية استهدفت مقراً لتنظيم داعش الإرهابي يضم عدداً كبيراً من المرتزقة الأجانب في قرية حطلة شرق دير الزور، تشكلت بنتيجتها سحابة بيضاء تحولت إلى صفراء تبين أنها ناجمة عن انفجار مستودع ضخم يحتوي كمية كبيرة من المواد السامة ما أدى إلى نشوب حريق استمر حتى الساعة 22:30 وسقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة الاختناقات الناجمة عن استنشاق المواد السامة.

إن هذه الحادثة تؤكد امتلاك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والنصرة للأسلحة الكيماوية وقدرتها في الحصول عليها ونقلها وتخزينها واستخدامها بمساعدة دول معروفة في المنطقة، وهذا ما حذرت منه سورية في كل مرة أقدمت فيها المجموعات الإرهابية على استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين والقوات المسلحة العربية السورية، كما يؤكد حقيقة التنسيق بين هذه التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها لإيجاد ذرائع واتهام الجيش العربي السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد مرةً أخرى عدم امتلاكها أي نوع من الأسلحة الكيماوية أو استخدامها تجدد تحذيرها من مخاطر تمادي المجموعات الإرهابية في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين خاصةً بعد الرسائل التي تلقتها مؤخراً والتي توفر لها الغطاء الذي يمكنها الإفلات من العقاب.

دمشق 13/4/2017م

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة