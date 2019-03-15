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بيان روسي سوري حول مخيم "الركبان"

أصدر رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، والسوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف بيانا حول مخيم "الركبان" للنازحين السوريين. 


وأشار البيان المشترك، إلى سوء حال النازحين والظروف اللاإنسانية التي يعيشونها، وأشاد بالجهود المبذولة لتوفير الظروف المناسبة للراغبين بالعودة منه، إلى مناطقهم.


ولفت البيان إلى قوافل الباصات التي أعدتها الحكومة السورية لنقل النازحين من مخيم "الركبان"، واستعدادها للتوجه إلى هناك في أي وقت لنقل 2400 شخص في كل رحلة.


وعلى صعيد أوضاع اللاجئين في لبنان، أشار البيان إلى أن المفوض الأممي فيليبو غراندي قد زار لبنان مؤخرا، وأكد بعد ذلك أن حوالي 89 بالمئة من اللاجئين السوريين هناك، يريدون العودة إلى وطنهم، لأن الظروف المعيشية في سوريا أفضل بكثير منها في المخيمات اللبنانية.

وأكد، أن الظروف المتوفرة في مخيمات استقبال النازحين في مختلف المناطق السورية بما فيها اللاذقية وضواحي دمشق وحمص وحلب، تضمن استقبالا لائقا لأكثر من 35 ألف شخص.

 

 


المصدر: وزارة الدفاع الروسية