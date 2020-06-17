بيان تعديل نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي

أصدر مصرف سورية المركزي نشرة المصارف والصرافة اليوم بتاريخ 17/06/2020 التي تتضمن تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لعمليات تمويل قائمة المستوردات، وسعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية ونشرة الجمارك والطيران، حيث أصبح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بغرض تمويل المستوردات ١٢٥٦ ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج ١٢٥٠ ليرة سورية، ويأتي هذا التعديل بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى ب"قانون قيصر" إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية.



وفي هذا الإطار يكون مصرف سورية المركزي قد قام بتوحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يومياً وتستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.