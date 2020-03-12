بيان: المتحدث الصحفي للرئيس البرازيلي الذي اجتمع مع ترامب مصاب بكورونا

أعلن مكتب الرئيس البرازيلي، اليوم الخميس، أن المتحدث الصحفي للرئيس البرازيلي،جايير بولسونارو، الذي احضر اجتماع الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مصاب بفيروس كورونا.



وأشار مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية، اليوم الخميس، إلى أن فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس، مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.



وكان فابيو واجنجارتن برفقة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في زيارة إلى أمريكا، ونشر صورة على صفحته في "أنستغرام" تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "واشنطن بوست".



وأعلنت الرئاسة البرازليلية، أنها أبلغت الجانب الأمريكي تأكيد إصابة الوزير البرازيلي بالفيروس كورونا المستجد.



وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، أمس الأربعاء، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



ووفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، تم تأكيد 34 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، ويشتبه في إصابة 893 شخصًا، وتأتي الأرجنتين في المرتبة الثانية مع 19 مريضا، توفي واحد منهم.



وارتفع عدد حالات الإصابة في الإكوادور إلى 17 شخصا، وفي تشيلي، لم يتغير عدد الحالات بعد - 17 شخصًا أيضًا، وأعلنت وزارة الصحة في بيرو عن حالتين جديدتين، وتبعا لذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 11 حالة.



وأكدت وزارة الصحة في كولومبيا 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 9 أشخاص. وهناك 5 إصابات مؤكدة في الباراغواي.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للدبلوماسيين اليوم الخميس في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تقترب من هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".



وكان مدير منظمة الصحة العالمية قال أمس إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".