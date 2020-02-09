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بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 9/2/2020

تتابع وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية.


القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة


من القرى والبلدات والتلال الحاكمة المحررة.. خان السبل/ كفربطيخ/ جوباس/ النيرب/ تل مرديخ/ كفرعميم/ افس/ سراقب/ تل التباريز/ محاريم/ جامعة إيبلا/ رسم العيس/ الشيخ أحمد/ زمار/حوير العيس/ تل باجر/ رسم الصهريج /تل طوقان/ جزرايا/ خان طومان/ خلصة/ القراصي/ زيتان/ الشيخ إدريس/ الريان/ لوف/ العيس/