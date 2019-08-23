بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

بتصميم كبير وثقة مطلقة بالنصر واصلت قواتنا المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوب إدلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد ضربات مكثقة على مدار الايام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملا تمكن جنودنا الشجعان من تطهير البلدات والقرى التالية : خان شيخون مورك اللطامنة تلة الصياد المستودعات وادي العنز وادي العسل كفر زيتا لطمين معرك كبة لحايا غربية لحايا شرقية تل فاس تل لطمين وادي حسمين وادي قسمين كعب الفرس

و ما يزال التقدم مستمرا بوتائر عالية أفقدت التنظيمات الإرهابية المسلحة القدرة على وقف أبطال جيشنا المصممين على تطهير كامل الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب ورعاته