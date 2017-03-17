بيان القيادة العامة للجيش حول الغارة الإسرائيلية وتعليقات الصحف العبرية عليها

أقدمت /4/ طائرات للعدو الإسرائيلي عند الساعة 2,40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار.



يأتي هذا الاعتداء السافر إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة ، والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية.



القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد عزمها على التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيتم الرد عليها مباشرة بكافة الوسائط الممكنة.

وفي "إسرائيل" وصفت صحيفة هآرتس العبرية حادث استهداف "الطائرات الاسرائيلية" عدة أهداف في سوريا، بـ "التطور الخطير".

واوضحت ان صاروخ "حيتس" اعترض احد صواريخ "اس خمسة" السورية شمال القدس المحتلة والتي اطلقت نحو الطائرات الاسرائيلية حتى لا يسقط الصاروخ السوري فوق مناطق مأهولة.

اما موقع واللاه العبري، فقال ان اطلاق الصاروخ السوري نحو الطائرات الاسرائيلية تسبب بحالة من الذعر في منطقة غور الاردن بعد تشغيل صفارات الانذار اثناء اطلاق الصاروخ.

وعلى خط موازٍ، اعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان "اسرائيل" اضطرت للاعلان عن "الغارة في سوريا بعد اطلاق الصواريخ نحو الطائرات الاسرائيلية، والذي ادى الى تشغيل صفارات الانذار في منطقة واسعة من اسرائيل".

معلّق الشؤون الأمنية في معاريف:

ـ الأهداف التي هوجمت كانت صواريخ أو أجزاء من صواريخ استراتيجية مخصصة لحزب الله



- ما حصل بين سلاح الجو الإسرائيلي والجيش السوري هو حادث دراماتيكي يلزم سلاح الجو التخطيط لمسار جدي...



- الطائرات الحربية الاسرائيلية تعرضت لاطلاق عدة صواريخ من منظومة الدفاع الجوي السورية



- الأهداف التي هاجمتها الطائرات كانت صواريخ او اجزاء من صواريخ استراتيجية لحزب الله



- للمرة الاولى تضطر اسرائيل لتشغيل منظومة حيتس لاعتراض صاروخ مضاد للطائرات



- الحادث هو الأخطر بين إسرائيل وسوريا في السنوات الست الماضية ولا مصلحة لإسرائيل في التصعيد



- الجيش السوري استخدم للمرة الأولى صواريخ أس أيه 5 الروسية الصنع المضادة للطائرات



- ليس لدى إسرائيل نيّة للتصعيد ضد الجيش السوري و ستعمل وفق الخطوط الحمراء