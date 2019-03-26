بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل تهدد استقرار المنطقة
بيان التحالف السوري العلماني
وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال «إسرائيل» للجولان السوري!
ترامب يعلن القضاء على «داعش»: لا انسحاب أميركياً من سوريا
«قسد» تطبق «شريعة الغاب» في الرقة
الأوضاع الأمنية والميدانية في الجولان خلال 48 ساعة الماضية
الرئيس الأسد: العمل السوري الروسي المشترك من العوامل الحاسمة في صمود سورية
«خطباء الجهاد» يرسمون ملامح المرحلة: المعركة طويلة!
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:

تختزن أرض الجولان المباركة رفات ملايين السوريين الذين عاشوا عليها منذ آلاف السنين، بينما أبناء صهيون وحاخاماتهم كانوا يعتبرون الجولان أرضاً ملعونة، حسب ما ورد في توراتهم المزيفة، إذ كان الجولان وأهله السوريون عبر تاريخ الصراع الطويل، منيعا على غزواتهم وأطماعهم بفضل صمود أسلافنا السوريين.

ومنذ 5 حزيران 1967 احتلت "إسرائيل" /1200/ كم2 من الأراضي السورية كانت تضم /137/ قرية، كما هجرت 131 ألف مواطن سوري، وسرقت ما يعادل 14% من مخزون سورية المائي، ومازال نازحوا الجولان يعيشون اليوم في دمشق وضواحيها حيث بلغ تعدادهم حوالى مليون نازح ينتظرون العودة إلى ديارهم.. وبما أننا جزء من الشعب السوري، فإننا نعتبر مصادقة واشنطن على اغتصاب "إسرائيل" لأرض الجولان يوم أمس عدوان مباشر على مليون نازح سوري جولاني، كما أنه اعتداء على القانون والسلم الدولي؛ وتبعا لذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي برفض وإدانة هذا العدوان المزدوج، ونذكر بأن قيادات العدو الإسرائيلي السابقة كانت قد اعترفت بسوريّة الجولان عبر وديعة اسحق رابين عام 1994 والتي وافق عليها من بعده شمعون بيريز ومن ثم إيهود باراك، لمعرفتهم بأن "عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام المنشود" حسب تعبير رئيس وزراء الكيان المقتول اسحق رابين .

كما نأمل من الجالية السورية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية الضغط شعبياً وقانونياً على الإدارة الأمريكية، بكل الوسائل المتاحة، عبر تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وإدارته لمخالفتهم القوانين الدولية وتخريب السلم العالمي وتبييض جرائم الاحتلال في الجولان.

وأخيراً فإننا نعوّل على الجيش السوري الأسطوري لاستكمال تحرير الجولان كما حرر مدينة القنيطرة من قبل.


نبيل صالح: الناطق باسم التحالف السوري العلماني