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"بي إم دابليو" تسجل مبيعات قياسية خلال

 

سجلت "بي إم دابليو" مبيعات قياسية العام الماضي بدعم من الطلب القوي على المركبات الرياضية متعددة الأغراض، ولكن مبيعات "​مرسيدس​-بنز" تجاوزتها لتظل الأولى من حيث مبيعات ​السيارات​ الفاخرة عالميًا للعام الثاني على التوالي.


وأعلنت صانعة السيارات التي يقع مقرها في ميونخ، أن مبيعات العلامة التجارية "بي إم دابليو" ارتفعت 4.2% في 2017 إلى 2.09 مليون وحدة، في حين ارتفعت مبيعات "مرسيدس" 9.9% إلى 2.29 مليون.

وارتفعت تسجيلات "​أودي​" التابعة لـ "​فولكس فاغن​" 0.6% إلى مستوى قياسي 1.88 مليون وحدة.

وقد احتفظت "بي إم دابليو" بالصدارة من حيث ​مبيعات السيارات​ الفاخرة على مستوى العالم لحوالي عقد زمني، قبل أن تتخلف وراء "مرسيدس" في 2016.

 

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