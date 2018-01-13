"بي إم دابليو" تسجل مبيعات قياسية خلال

سجلت "بي إم دابليو" مبيعات قياسية العام الماضي بدعم من الطلب القوي على المركبات الرياضية متعددة الأغراض، ولكن مبيعات "​مرسيدس​-بنز" تجاوزتها لتظل الأولى من حيث مبيعات ​السيارات​ الفاخرة عالميًا للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت صانعة السيارات التي يقع مقرها في ميونخ، أن مبيعات العلامة التجارية "بي إم دابليو" ارتفعت 4.2% في 2017 إلى 2.09 مليون وحدة، في حين ارتفعت مبيعات "مرسيدس" 9.9% إلى 2.29 مليون.