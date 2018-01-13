"بي إم دابليو" تسجل مبيعات قياسية خلال
سجلت "بي إم دابليو" مبيعات قياسية العام الماضي بدعم من الطلب القوي على المركبات الرياضية متعددة الأغراض، ولكن مبيعات "مرسيدس-بنز" تجاوزتها لتظل الأولى من حيث مبيعات السيارات الفاخرة عالميًا للعام الثاني على التوالي.
وأعلنت صانعة السيارات التي يقع مقرها في ميونخ، أن مبيعات العلامة التجارية "بي إم دابليو" ارتفعت 4.2% في 2017 إلى 2.09 مليون وحدة، في حين ارتفعت مبيعات "مرسيدس" 9.9% إلى 2.29 مليون.
وارتفعت تسجيلات "أودي" التابعة لـ "فولكس فاغن" 0.6% إلى مستوى قياسي 1.88 مليون وحدة.
وقد احتفظت "بي إم دابليو" بالصدارة من حيث مبيعات السيارات الفاخرة على مستوى العالم لحوالي عقد زمني، قبل أن تتخلف وراء "مرسيدس" في 2016.
إرسال تعليق جديد