بولتون: ترامب ليس قلقاً من قراءة الحكومات الأجنبية لكتابي بل من الأمريكيين

رد جون بولتون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عاصفة نارية من التغريدات الناقدة حول مستشاره السابق للأمن القومي وكتابه الجديد، معتبراً أن كلامه لا يليق برئيس أمريكا.



وقال بولتون “أعتقد أن كلام ترامب غير مناسب لمكتب الرئيس الأمريكي، أعتقد أنه يحط من الخطاب المدني السياسي في بلادنا وأنا لن أرد عليه”.



ووصف ترامب بولتون بأنه “جرو مريض” و”فاشل” على “تويتر”، وقال إن مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان “The Room Where it Happened” والتي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل، هي “مجموعة من الأكاذيب والقصص المختلقة”.



وتأتي هجمات ترامب في نفس الوقت الذي تقاتل فيه إدارته في المحكمة لوقف إصدار الكتاب، بزعم أنه يحتوي على معلومات سرية.



وقال بولتون لشبكة “ايه.بي.سي. نيوز” إن “ترامب ليس قلقاً من قراءة الحكومات الأجنبية لهذا الكتاب، إنه قلق من قراءة الأمريكيين لهذا الكتاب”.



وكان آخر تسريبات الكتاب هو ما كشفه بايدن عن الرئيس الأمريكي هو أنه كان يتعامل مع “رئيس غير حكيم، معجب بالحكام المستبدين ومهووس بإعادة انتخابه”.



وأضاف بولتون “ليس هناك أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة عملي معه لم تكن وراءه حسابات مصلحة إعادة انتخابه” متهماً ترامب بالخلط بين “مصالحه السياسية الخاصة والمصلحة الوطنية الأمريكية”.



واعتبر بولتون أن سلوك ترامب “يشكل سلوكاً غير مقبول على الإطلاق، يقوض حتى شرعية الرئاسة”، ويصف بولتون ترامب بأنه رئيس مهووس بتفاصيل تافهة بدلاً من التركيز على استراتيجية طويلة المدى.