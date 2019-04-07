بوغدانوف يجدد دعم روسيا لحل الأزمة في ليبيا سياسيا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم دعم بلاده لحل الأزمة في ليبيا سياسيا وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن بوغدانوف جدد خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الموقف الروسي المبدئي الداعم لاعتماد الطرق السياسية لحل جميع القضايا الخلافية في ليبيا بما فيها خطوات الوساطة التي اتخذتها في هذا الاتجاه الأمم المتحدة والممثل الخاص لأمينها العام في ليبيا غسان سلامة.



وأضاف البيان أنه جرى كذلك التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف لافتا إلى أن حفتر أوضح أن العمليات التي تقوم بها قواته تهدف إلى تفعيل مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك بالعاصمة طرابلس مؤكدا أن تلك الجماعات تشكل خطرا على استقرار المجتمع الليبي وتعرقل تنفيذ الاتفاقات بشأن إقامة العملية السياسية الشاملة المستقرة والحوار التوافقي بغية تشكيل المؤسسات الموحدة والفعالة للسلطة.



وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الامنى فى ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة العاملة فى شرق ليبيا التى يدعمها مجلس النواب فى مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة حفتر.