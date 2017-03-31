بوغدانوف: لا مبرر لغياب سوريا عن الجامعة العربية

رأى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الوقت حان ليجيب العرب عن التساؤلات التي تطرح بسبب خلوّ مقعد سوريا في جامعة الدول العربية منذ 6 سنوات. وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية، أن موسكو طرحت أمام الدول العربية هذه التساؤلات من قبل، مشيراً إلى فقدان العرب إمكانية التعامل مع دمشق للمساهمة في تسوية الأزمة. وقال إن الدول العربية تطلب من روسيا أن تعمل مع دمشق «لدفعها في اتجاهات معينة»، مضيفاً: «نشكركم على الثقة، غير أننا نريد أن تعملوا أنتم بأنفسكم».

وكالات