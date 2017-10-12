بوغدانوف حول إدلب: الاتصالات مستمرة يومياً بين دمشق وأنقرة وموسكو وطهران

أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء أن عسكريين روس وسوريين وأتراكاً وإيرانيين يجرون مشاورات يومية في إطار عملية التسوية في سوريا.

وقال الدبلوماسي رداً على سؤال وكالة “إنترفاكس” عما إذا كان نشر قوات تركية في ريف إدلب تم بالتنسيق مع روسيا أم لا: “أنا أنطلق من أن ثمة مشاورات يومية بين ممثلينا العسكريين، وهي مشاورات ثنائية وثلاثية. وبالطبع هناك مشاورات مع السلطات السورية ولكنها تجري أيضاً مع شركاء آخرين ضامنين لمناطق (خفض التوتر في سوريا)، وأنا أقصد تركيا وإيران، وسائر المشاركين في عملية أستانا”.