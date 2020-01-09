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بورصة الإمارات تسجل هبوطاً واضحاً بعد استهداف القاعدة الأمريكية في العراق

سجلت بورصة الإمارات المتحدة هبوطاً ملحوظاً في أسعار تداول أسهمها بعد بدء الرد الإيراني باستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وأكدت وكالة “رويترز” أن أسهم بورصة دبي هبطت 1.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، أمس الأربعاء، بينما نزل مؤشر أبو ظبي 0.2%، وكذلك هبطت الأسهم الكويتية 1.1%، في وقت لم تفتح بورصة السعودية بعد.


وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني: “افتراضنا الأساسي أنه سيستمر تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران”.


وتأتي هذه التطورات في الشرق الأوسط بعدما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، ما دفع إيران للرد على هذا الاعتداء الذي استهدف أحد رموزها ورموز الجيش العراقي، باستهداف عدة مواقع عسكرية أمريكية منها قاعدة “عين الأسد” الموجودة في العراق.


وأكد مسؤولون إيرانيون أن هذا الاستهداف هو المرحلة الأولى، وفي هذا السياق نشر المكتب الإعلامي لأمين عام “عصائب أهل الحق”  أحد فصائل الحشد الشعبي في العراق قيس الخزعلي تغريد على موقع “تويتر” أمس الأربعاء، قال فيها: “الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حصل، والآن حان وقت الرد العراقي”.