بوتين يعيّن سفيرا جديدا في سوريا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين ألكسندر يفيموف، رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الإمارات، سفيرا جديدا لدى سوريا، مكان ألكسندر كينشاك.



ونشر المرسوم حول تعيين يفيموف وآخر يقضي بإعفاء ألكسندر كينشاك من منصب سفير روسيا الاتحادية في سوريا، اليوم الاثنين، على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي.



وسبق أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما على تعيين يفيموف سفيرا جديدا في سوريا.



وولد ألكسندر يفيموف في موسكو عام 1958 وتخرج في جامعة العلاقات الدولية بموسكو ويجيد اللغتين الإنجليزية والعربية. وبدأ خدمته الدبلوماسية عام 1980 وعمل في العراق في فترة 1980-1985، وفي سوريا في 1991-1995، ثم في ليبيا في 1992-2002.



كما عمل مستشارا للسفارة الروسية في الأردن في 2004-2008، وكان يشغل منصب سفير روسيا في الإمارات منذ 2013.



المصدر: pravo.gov.ru + إنترفاكس