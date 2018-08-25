بوتين يعلن خبرا سارا عن الأزمة السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إحراز تقدم جاد بشأن إيجاد حل للأزمة في سورية من خلال التعاون مع الشركاء. وقال بوتين خلال لقائه وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو إنه” بفضل مشاركة الدول المهتمة ولا سيما إيران وتعاوننا مع الأمم المتحدة ومع الدول الأوروبية والولايات المتحدة تمكنا من إحراز تقدم جاد في حل الأزمة في سورية”.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه جاويش أوغلو في وقت سابق اليوم مواصلة بذل الجهود لإنجاح التسوية السياسية للأزمة في سورية والقضاء على الإرهاب بشكل كامل وإحلال السلام والاستقرار فيها.